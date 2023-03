Guerre en Ukraine: la CPI s’attaque à Poutine, une première

La CPI s’attaque à Poutine et à sa commissaire aux Droits de l’enfant. En cause, la déportation d’enfants ukrainiens. Probable que le président russe réponde un jour de ses actes ? « Il ne faut jamais dire jamais. »

C’est une première. La Cour pénale internationale (CPI) a délivré vendredi après-midi des mandats d’arrêt à l’encontre du président russe Vladimir Poutine et de la Commissaire russe aux Droits de l’enfant Maria Lvova-Belova. D’après la CPI, le président de la Fédération de Russie serait responsable du « crime de guerre de déportation illégale d’enfants » et de celui de « transfert illégal d’enfants des zones occupées de l’Ukraine vers la Russie ». Les crimes auraient été commis dans les territoires ukrainiens occupés depuis le 24 février 2022.

Pour la CPI, il y a des motifs raisonnables de croire que M. Poutine et Mme Lvova-Belova portent une responsabilité pénale individuelle pour ces crimes ; et pour n’avoir pas exercé un contrôle approprié sur celles et ceux qui les ont commis.