Vladimir Poutine verra-t-il le couperet tomber pour crime d’agression?

Crime d’agression. Le crime suprême. La mère de tous les crimes. Celui dont découlent des crimes de guerre, contre l’humanité et de génocide. Vladimir Poutine, déjà accusé par la Cour pénale internationale (CPI) de crimes de guerre pour déportation d’enfants ukrainiens, devra-t-il un jour répondre du crime d’agression devant un tribunal ? La question agite la communauté des juristes internationaux mais aussi les Etats membres de l’Union européenne et, plus récemment, les Etats-Unis. Et l’Ukraine, forcément, qui veut remonter la chaîne de commandement jusqu’à son sommet. Faut-il traduire en justice le président russe ? Et comment ?