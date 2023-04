Qatargate: Marc Tarabella va être libéré sous bracelet électronique

La chambre des mises en accusation de Bruxelles a décidé, mardi, de permettre à Marc Tarabella d’être détenu sous la modalité du bracelet électronique, a indiqué à Belga le porte-parole du parquet fédéral, Antoon Schotsaert. L’eurodéputé va donc pouvoir quitter la prison et réintégrer son domicile, sous surveillance électronique. Son porte-parole confirme l’information.

« Nous venons d’appendre avec soulagement la libération imminente de Marc Tarabella. Il reste bien sûr à disposition des enquêteurs et du juge d’instruction si, d’aventure, ils estimaient avoir besoin de plus amples informations » indique son porte-parole dans un court communiqué. « Rappelons que Marc Tarabella a toujours plaidé son innocence; il a également toujours dit ne rien avoir à se reprocher et ne jamais avoir reçu d argent ou de cadeaux en échange de ses opinions ».