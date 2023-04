L’Université de Kent ferme son antenne bruxelloise

La Brussels School of International Studies fermera ses portes en juin 2024. Etudiants et professeurs lancent un cri d’alarme.

La nouvelle est tombée brutalement par un e-mail envoyé par le rectorat au personnel et aux étudiants le 30 mars dernier : l’Université de Kent a décidé de fermer sa « filiale » belge appelée Brussels School of International Studies (BSIS) en juin 2024. C’est une douche froide pour la dizaine de professeurs, le staff administratif fort d’une douzaine de personnes et la soixantaine d’étudiants qui fréquentent l’institution créée en 1998. « On ne s’y attendait pas du tout, même s’il y a eu quelques signes avant-coureurs ces dernières années… C’est une catastrophe, surtout pour les étudiants, même si l’Université de Kent doit garantir une continuité académique. Mais ce ne sera de toute façon pas en Belgique puisque celle-ci se fera en Angleterre. Et avec le Brexit, ce n’est plus aussi facile qu’auparavant pour des Européens d’aller étudier là-bas », a confié mardi au Soir une source interne.