Dante Vanzeir encourage l’Union avant le match crucial contre l’Antwerp: «Marquer rapidement serait le scénario idéal»

Moins de quatre petits mois après son transfert en MLS, Dante Vanzeir continue de suivre les performances de l’Union Saint-Gilloise. Les Unionistes ont rendez-vous avec leur destin ce dimanche après-midi lors du déplacement à l’Antwerp.

Alors que son club des New York Red Bulls joue à Seattle ce samedi, Dante Vanzeir en a profité pour encourager ses anciens coéquipiers unionistes. Un match contre l’Antwerp que l’attaquant belge aurait bien voulu regarder : « « Je voulais vraiment voir ce match à Anvers, mais je vais malheureusement devoir le manquer. », commence-t-il avant de préciser : « Je suis régulièrement le championnat belge et j’essaie d’assister à la plupart des matches. Je suis régulièrement le championnat belge et j’essaie de voir la plupart des matches, en particulier ceux des play-offs : j’ai vu les deux matches de Genk contre l’Union »