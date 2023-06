Paolo Maldini viré de l’AC Milan: les raisons d’un départ qui met le feu au club milanais

L’ère RedBird a officiellement commencé le 5 juin 2023 au Milan avec une décision forte et brutale tout autant qu’impopulaire. En congédiant du jour au lendemain Paolo Maldini (et son bras droit pour le recrutement, Frédéric « Ricky » Massara) à l’issue d’une entrevue d’une demi-heure, Gerry Cardinale, fondateur et associé-gérant du fonds d’investissement américain, c’est l’AC Milan que l’homme d’affaires a licencié.