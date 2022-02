Estimer son bien immobilier en quelques clics désormais possible

Cela fait déjà plusieurs années que les services des agences immobilières se digitalisent, mais la tendance s’est littéralement accélérée depuis le covid. On voit désormais de plus en plus de visites virtuelles, d’annonces en ligne avec des plans, de publications de biens sur les réseaux sociaux, etc. Des outils d’estimation à distance ont aussi fait leur apparition depuis quelques années, souvent au sein de grandes agences ou de sites d’annonces immobilières.