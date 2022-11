La Russie, «Etat parrain du terrorisme»: le parlement européen vote et... se fait cyberattaquer

Le Parlement européen a massivement voté mercredi pour conférer à la Russie le titre infamant d’Etat « parrain du terrorisme » et d’Etat « qui utilise des moyens terroristes ». Symbolique ? Ou contre-productif ? Pressé par le Congrès US d’emprunter la même voie, le gouvernement américain hésite…

Le « risque de black-out total est très, très élevé » en Ukraine : Andriy Yermak, le chef de cabinet du président Zelensky, a sonné l’alarme, mercredi.

Les frappes russes incessantes sur les infrastructures énergétiques du pays, de chauffage et de distribution d’eau risquent de plonger l’Ukraine dans le noir et le froid. Mais aussi de saboter les hôpitaux, de répandre des épidémies et de pousser davantage de civils sur le chemin de l’exil. Des quartiers entiers de Kiev pourraient être évacués à cause des coupures d’électricité, a averti pour sa part le maire de la capitale Vitali Klitschko, mercredi. « C’est le pire hiver depuis la Deuxième guerre mondiale », déplore-t-il. A l’Ouest, toute la ville de Lviv est privée de courant. Et les attaques russes ont des répercussions jusqu’en Moldavie, où des pannes massives sont également constatées.