Diables rouges: Youri Tielemans de plus en plus menacé par Amadou Onana

Les montagnes russes pour Youri Tielemans. L’histoire de l’ancien Mauve sous la vareuse nationale est faite d’incessants hauts et de bas. Ce manque de régularité au plus haut niveau international et, plus encore, cette absence de répondant dans les grands rendez-vous suscitent de légitimes questionnements. Si le garçon dispose dorénavant d’un statut à part entière dans le noyau des Diables rouges, il peine à démontrer toute l’étendue de son potentiel, lui qui, dès son plus jeune âge, avait rapidement été catalogué comme étant « the next big thing » du football belge. Sa prestation très moyenne contre le Canada constitue une énième preuve qu’il n’est peut-être pas, à l’instant T, l’élément le plus adéquat au poste de numéro 8.