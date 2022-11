3 pour Batshuayi et Courtois, 4 pour De Bruyne: les bulletins catastrophiques des Diables rouges contre le Maroc

3 Courtois : Pris à son premier poteau sur le but de Sabiri (73e), il endosse la pleine responsabilité du premier but marocain signé Sabiri (73e). Sur une phase similaire, il est sauvé par le VAR en fin de première période, Saiss étant hors jeu. Il s’incline une seconde fois sur une frappe dans le plafond d’Aboukhal (90e). Un seul arrêt sur une frappe sans relief de Ziyech (53e). Un drible osé mais réussi face à En-Nesyri.

4,5 Castagne : Replacé dans le trio défensif mais à gauche du triangle, il a passé une heure de jeu à suivre Hakim Ziyech aux quatre coins du terrain. Après un retard à l’allumage où il est débordé par son opposant (1re), il a tenu lors des 45 premières minutes. Il a bien plus souffert lors du second acte. Se fait déborder par Ziyech sur le second but marocain dans les derniers instants.