Pourquoi les Diables rouges sont tous responsables sur le but d’ouverture du Maroc

Ce Belgique-Maroc n’aurait pas dû se jouer sur des détails, mais malheureusement pour les Diables rouges, l’issue des débats est ce que l’est à cause d’un but, d’une seule phase arrêtée. Thibaut Courtois et toute sa défense avaient pourtant reçu un premier coup de semonce, juste avant le repos, sur une tentative d’Hakim Ziyech : un coup franc rentrant et fuyant, particulièrement difficile à juger pour un gardien, et un but un peu tombé du ciel pour des joueurs marocains « timides » en première période, pour reprendre les propos de Selim Amallah. Bis repetita, ensuite, sur une phase arrêtée similaire sur le flanc droit des Diables. Un centre, un tir, pas évident de définir la (superbe) tentative de Sabiri qui a une nouvelle fois surpris Thibaut Courtois, et qui a définitivement plombé une Belgique en manque de « niaque ». Pour reprendre, de façon édulcorée, les propos de nombreux supporters belges à l’issue du match…