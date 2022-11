Diables rouges: Romelu Lukaku au centre de toutes les attentions

Au pied du mur, les Diables rouges jouent leur survie dans le tournoi face à la Croatie. Depuis 2013, les trois dernières confrontations ont accouché de victoires belges. Avec trois buts inscrits. Trois buts d’un certain Lukaku.

La Coupe du monde et la Belgique, c’est une longue histoire de valises. Très peu concernent celles que prirent les Diables au fil de leurs quatorze participations puisqu’elles ne se comptabilisent qu’au nombre de trois (5-2 contre l’Allemagne en 1934 à Florence, 4-1 contre l’Italie en 1954 à Lugano et 4-1 face à l’URSS en 1970 à Mexico) et leur valurent un billet de retour au pays.