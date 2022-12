Philippe Albert revient sur l’élimination des Diables rouges: «Cette génération a subi la plus grande humiliation de tous les temps»

1 « L’option du faux nº9 : tout sauf une réussite »

« Je peux comprendre, sur le papier, ce que le sélectionneur a tenté de faire en optant pour trois petits gabarits devant, dont un faux nº9 en la personne de Trossard, pour tenter de perturber la défense centrale croate et d’aspirer les backs. Cette option aurait pu rapporter un but avec Mertens, mais ça s’arrête là à mes yeux. Je m’imagine bien que Lukaku n’avait pas 90 ni même 60 minutes dans les jambes, mais il y avait moyen d’aller chercher davantage de profondeur. Mettez-vous à la place de Batshuayi et même d’Openda qui voient un Mertens leur passer devant. Je comprends qu’ils l’aient mauvaise. »