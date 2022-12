Diables rouges: Roberto Martinez, de «golden boy» en 2018 à «loser» en 2022

Ce jeudi, Roberto Martinez a décidé de quitter la sélection nationale. C’est la fin de six ans à la tête des Diables rouges, entre réussites et échecs.

Après l’Euro 2016, le dossier de la succession de Marc Wilmots avait été rapidement ficelé. Officiellement vacant le 15 juillet 2016, le poste de sélectionneur national était à nouveau pourvu au soir du 3 août, suite à un communiqué officiel envoyé à… 22h06 ! Le directeur technique de l’époque Chris Van Puyvelde (dont le successeur plus tard était… Roberto Martínez), « piloté » par Bart Verhaeghe et Mehdi Bayat, avait rapidement réduit le panel à six hommes : les Néerlandais Dick Advocaat et Louis van Gaal, le Français Rudi Garcia, l’Allemand Ralf Rangnick, l’Italien Cesare Prandelli et l’Espagnol Roberto Martínez. À l’époque, le Catalan avait convaincu tout le monde par des montages vidéos cernant les problèmes des Diables.