Belfius augmente ses taux sur l’épargne

La Banque Centrale européenne (BCE) a remonté ses principaux taux directeurs de 0,5% jeudi. Belfius est la première des grandes banques à réagir: dès le 2 janvier, le taux de base et la prime de fidélité sur son compte d’épargne réglementé passeront respectivement de 0,01% à 0,35% et de 0,10% à 0,15%. La banque détenue à 100% par l’Etat lance également un nouveau produit pour ceux qui n’auraient pas besoin de leur épargne dans les 12 mois. Baptisé Belfius Fidelity, ce compte d’épargne réglementé propose une prime de fidélité plus élevée de 0,65% (versée si l’argent reste donc au minimum un an sur le compte) et un taux de base de 0,15%.

BNP Paribas Fortis, KBC et ING devraient également bouger

Il faut donc s’attendre prochainement à des mouvements de la concurrence.

Récemment, l’économiste Etienne de Callatay nous confiait ses préoccupations sur la politique de rémunération des quatre premières banques du pays (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius et ING), qui offraient toutes jusqu’à présent le minimum légal de 0,11% comme rendement à leurs clients: «Aujourd’hui, on peut se poser la question de l’absence de concurrence entre les grandes banques. Si les quatre leaders ne réagissent pas aux mouvements de la BCE, les suspicions de cartellisation, d’entente pourraient augmenter. Ce qui n’est pas souhaitable. Leurs conditions vont devoir être révisées et on peut espérer qu’ils ne bougent pas tous de la même manière. Quand les taux étaient très bas, que toutes les banques offrent le minimum légal sur l’épargne était compréhensible. Quand les taux remontent, il apparaît comme suspect de continuer à avoir la même politique.»