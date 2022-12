Voitures de société: les quatre (peut-être cinq) changements prévus en 2023

Le parc automobile doit verdir, et pour accélérer le mouvement, le gouvernement a dégainé l’arme fiscale contre une cible bien précise : les voitures de société. Plusieurs mesures entreront ainsi en vigueur en 2023. Elles concernent les véhicules de fonction nouvellement acquis. Pas de changement pour ceux qui sont déjà sur les routes. Et mis à part le calcul de l’ATN, les nouveautés concernent directement les employeurs (et les indépendants). Côté salarié, l’impact sera visible dans le budget et les types de voitures de société qui lui seront proposés. « Il va y avoir un travail d’anticipation des employeurs dans la façon dont ils vont renouveler leur parc automobile. Nous sommes aujourd’hui au balbutiement du changement espéré par les autorités », cadre Nathalie Wellemans, Senior Legal Advisor au sein de secrétariat social Group S.