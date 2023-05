Giro: avant la montagne, les échappées poursuivent leur razzia

Après deux semaines de course rose conclues ce dimanche par Brandon McNulty à Bergame sous le soleil, clémentes conditions devenues improbables sur ce Giro détrempé, deux faits saillants sont à pointer en Lombardie. D’abord, et le lien est aussi évident que la lumière et la chaleur enfin revenues réchauffent les âmes, aucun coureur n’a quitté le Tour d’Italie ce dimanche. Une première depuis la… troisième étape. Au total, quarante-quatre coursiers, dont faut-il le rappeler Remco Evenepoel, ont bâché le Tour italien frappé par le Covid, le froid, la pluie et les chutes multiples.