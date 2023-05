Comment l’Etat prélève et dépense vos impôts

Ce mardi, on vous propose un numéro spécial du supplément Soiréco, un numéro entièrement consacré à votre déclaration d’impôts. Combien les Belges en ont payé ? À quoi sert tout cet argent ? Les Belges font-ils vraiment partie des citoyens dont le travail est le plus taxé ? On répond à toutes ces questions. Dans ce podcast, on va voir combien les impôts rapportent à l’État et qu’est ce qu’il en fait avec Maxime Biermé, chef du pôle économie.