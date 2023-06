Quand Silvio Berlusconi est arrivé au Milan AC à cause de… Waregem

Au milieu des années 80, le Milan AC n’est plus un club de premier plan en Serie A. Encore champion en 1979, les Rossoneri ont vécu deux relégations (dont une forcée à cause du scandale du Totonero) et, un an après le duo Gerets-Blissett, le président Giuseppe Farina tente un dernier coup avant la fermeture des frontières du Calcio (qui durera trois ans) en recrutant à coups de lires les internationaux anglais Ray Wilkins et Mark Hateley. La saison 84-85 (qui voit le jeune Paolo Maldini faire ses premiers pas chez les pros) se termine par une qualification pour la Coupe UEFA et une finale de Coppa Italia perdue face à la Sampdoria.

La saison suivante, le Milan AC recrute Paolo Rossi à la Juventus mais les Rossoneri vivent une saison irrégulière quand les premières rumeurs de graves difficultés financières (un dépôt de bilan est évoqué) font surface à l’automne. Au même moment se profile à l’horizon une double confrontation face à Waregem (l’ancêtre de Zulte Waregem) en 8es de finale de la Coupe UEFA. Après un partage arraché in extremis en fin de match à l’aller (1-1), le Milan AC imagine régler facilement l’affaire au retour à San Siro le 11 décembre 1985, sentiment renforcé quand Bortolazzi donne l’avance à la 38e. Le penalty transformé par Filip Desmet juste avant la mi-temps trouble ce scénario idyllique. L’incroyable miracle s’opère pour Waregem avec Danny Veyt sur un assist de Dady Mutombo à la 67e.