Quand Polnareff ne sait plus quoi faire

Warner Music.

Dany Brillant reprend Aznavour et Garou chante Joe Dassin. Dans le monde des idées pauvres, Michel a décidé de chanter Polnareff, à savoir ses douze plus célèbres chansons en version piano-voix. Après l’échec artistique et commercial du siècle que fut en 2018 l’album Enfin ! (attendu depuis vingt-huit ans) et qui vit Universal jeter définitivement l’éponge, il ne lui restait plus beaucoup d’autres solutions (les live et best of, c’est déjà fait plus d’une fois). Vous avez dit pathétique ? À 78 ans, le génial chanteur et compositeur aurait tout intérêt à dorénavant se taire et à nous laisser écouter les versions originales de ses œuvres autrement plus passionnantes. Surtout qu’ici, plus que nécessaire, il force sa voix sans raison…