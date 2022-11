Bruxelles: le mode d’emploi pour tout savoir sur Brussels by Lights

Cette année, c’est le quartier Chartreux, situé entre les quartiers Saint-Géry et Dansaert, qui est mis à l’honneur. Le parcours « Geometrix » y proposera une balade d’environ 45 minutes permettant aux visiteurs de découvrir six créations lumineuses géométriques et, pour la plupart, interactives : Fracutre, Prism et Tilt (par Angus Muir), Triph (de Circus Family), Dreamscape (de Magdalena Radziszewska) et Palomas (de Pitaya Design).

Tout au long de cet itinéraire, une dizaine de vitrines vides seront décorées de fresques créées avec de la peinture phosphorescente par des designer-graffeurs bien connus de la scène belge : 10e Arte, Pupa, Patrick Croes, Tavu, François Tusseki, All About Things (Marion Beeck et Han Coussement) et Béatrice Borso.

A deux pas de ce quartier : les rues Devaux et Sainte-Catherine arboreront 10 nouveaux flocons de cordons blancs, dans le but « d’innover tout en utilisant des matériaux plus légers et moins énergivores ».