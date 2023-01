Les nouveaux acquéreurs du El Café promettent un nouveau départ: «On veut montrer que les choses changent» Le café situé dans le quartier étudiant du cimetière d’Ixelles fait l’objet de nombreuses polémiques depuis plusieurs mois, notamment suite à la condamnation pour viol de l’un de ses videurs. Les nouveaux acquéreurs ont finalement décidé de fermer définitivement les portes de cet établissement pour mettre sur pied un tout nouveau concept.

Par Léa Huppe et So Soir avec Léa Huppe (st.) Publié le 5/01/2023 à 17:43 Temps de lecture: 3 min

Installé sur l’avenue de la Couronne à Ixelles, ce bar emblématique du monde de la nuit à Bruxelles a connu de beaux jours avant qu’une polémique n’éclate en 2021. De nombreux témoignages d’agressions sexuelles affluent alors sur les réseaux sociaux et il aura fallu attendre le mois de juin dernier pour que le videur en question soit enfin reconnu coupable et condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de 50 mois de prison. Il avait également été condamné à verser à la victime des dommages et intérêts d’un montant de 8 500 euros avant de faire appel de sa condamnation. Ce 5 janvier 2023, soit quelques mois après le procès, on apprend que le El Café ferme définitivement ses portes.

Une fermeture qui ravive de nombreux souvenirs pour beaucoup, mais qui est surtout perçue comme un soulagement pour de nombreux Bruxellois qui n’osaient plus y mettre les pieds ces derniers mois. Sur la page Instagram de Balance ton bar – le mouvement qui a pris place afin d’encourager les victimes de révéler leur histoire – les témoignages font froid dans le dos : le El café, mais aussi de nombreux autres établissements bruxellois sont pointés du doigt pour agressions sexuelles. Un clap de fin qui signifie donc beaucoup et qui surtout entend remettre les compteurs à zéro.

Cette décision a été annoncée et prise par LO Group (anciennement connu sous le nom de Les Organisateurs), qui sont devenus les nouveaux acquéreurs de l’établissement depuis le 1er janvier 2023. Fondé en 2015 par trois entrepreneurs bruxellois, LO Group est devenu en quelques années l’un des acteurs majeurs de l’événementiel à Bruxelles. Ils sont notamment derrière les concepts Chez Ginette, Solar Rooftop, Perché Rooftop et détiennent également le café Bastoche, récemment rénové. » Notre objectif est de repartir d’une page blanche et de proposer un tout nouveau concept festif en collaboration avec les associations avec lesquelles on travaille ainsi que Balance ton bar », explique à La Libre Thomas Trothen, l’un des trois associés de LO Group. Nous ne partageons pas les valeurs du El Café et nous avons décidé de le fermer sur-le-champ. » Ils ont déjà annoncé qu’un nouveau projet y prendrait place dans les semaines à venir sans donner plus d’infos.

Thomas Trothen, co-fondateur de cette société explique qu’ils ont décidé de fermer définitivement le El Café et d’en faire un concept différent. L’équipe veut en effet créer un endroit éclectique, ouvert à tous et inclusif. Ils ont d’ailleurs décidé de contacter les associations qui dénoncent les agressions sexuelles à Bruxelles telles que Balance ton Bar afin de bien faire les choses : « On ne veut pas s’approprier le mouvement ou les actions contre les violences sexuelles mais on veut que cela devienne quelque chose de positif pour la mobilisation, on veut aider et montrer que les choses changent quand les gens se mobilisent », assure-t-il.