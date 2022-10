Dorottya Redai, prix de la citoyenneté: «La cause LGBT fait pleinement partie de la démocratie»

Le prix de la citoyenneté attribué par la Fondation P&V est décerné cette année à Dorottya Redai. Cette chercheuse et militante hongroise travaille à faire progresser les droits des LGBTQI+ en Hongrie, dont le gouvernement a adopté plusieurs mesures anti-LGBT récemment.

En juin 2021, la Hongrie adoptait une loi interdisant la « promotion » de l’homosexualité auprès des mineurs. Plus d’un an plus tard, il est devenu pratiquement impossible d’encore parler des personnes de la communauté LGBT à l’école ou dans les médias.

Portée par un idéal d’égalité, la chercheuse et militante hongroise Dorottya Redai travaille bénévolement auprès de la Labrisz Lesbian Association, qui propose des programmes scolaires de sensibilisation, et a coordonné le recueil de contes pour enfants Brune-Feuille, le prince se marie et autres contes inclusifs, plaidoyer contre l’exclusion. Le prix de la citoyenneté attribué par la Fondation P&V lui a été décerné cette année.