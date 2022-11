Meta, maison mère de Facebook, annonce la suppression de 11.000 emplois

Meta, la maison mère de Facebook, a annoncé mercredi la suppression de 11.000 emplois, soit environ 13 % de ses effectifs, un plan social de grande envergure dans un secteur technologique lourdement affecté par la crise économique.

« Aujourd’hui, je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons faits dans l’histoire de Meta », a annoncé le patron du groupe, Mark Zuckerberg, dans un message adressé aux salariés. « J’ai décidé de réduire la taille de notre équipe d’environ 13 % et de me séparer de 11.000 de nos employés talentueux. »