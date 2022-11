Risque d’effondrement à la police judiciaire liégeoise

Le sol s’est soulevé d’une quarantaine de centimètres dans le bâtiment de la rue Saint-Léonard. Les blocs A et B ont été évacués jeudi.

Les blocs A et B de l’ancienne caserne de la rue Saint-Léonard, à Liège, ont été évacués ce jeudi après-midi : le sol s’est soulevé d’une quarantaine de centimètres, faisant craindre pour la stabilité des bâtiments et la sécurité de ceux qui y travaillent. Ces bâtiments abritent une partie de la direction et de la section antiterroriste de la police judiciaire fédérale (PJF).

À la fin du mois d’octobre, Le Soir avait fait état du délabrement de plusieurs locaux accueillant les agents et dirigeants de la PJF. L’infrastructure de la rue Saint-Léonard était du nombre, de même que des bâtiments de la rue Saint-Gilles et de la rue du Palais. En attendant le relogement de la PJF sur le site de Vottem (Herstal), qui n’est pas prévu avant 2032, la Régie des bâtiments affirme avoir déjà procédé à de lourds investissements pour améliorer la sécurité des sites et n’exclut pas un déménagement provisoire dans la Tour des Finances, près de la gare des Guillemins.