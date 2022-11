Didier Deschamps satisfait de la réaction des Bleus face à l’Australie: «On a fait tout ce qu’il fallait»

Supérieure dans tous les secteurs de jeu, la France a finalement largement dominé les ’Socceroos’, notamment grâce à un doublé d’Olivier Giroud. « En deuxième mi-temps, on aurait pu avoir un score encore plus large, mais on a mis beaucoup de bonnes choses. Certainement que l’Australie a laissé un peu de physique sur la première mi-temps. Je n’enlève pas le mérite à mes joueurs, bien au contraire », a dit celui qui a été champion du monde d’abord comme joueur (1998) puis comme sélectionneur (2018).

Aurélien Tchouaméni, titulaire au milieu de terrain, estime que la France va « devoir corriger certaines choses pour arriver encore plus fort contre le Danemark ». « Le résultat démontre notre force de caractère et l’esprit de groupe qui règne dans notre équipe. Même si on a mal commencé le match, on est restés tous ensemble, on s’est dit les choses et on a continué à développer notre jeu », a dit le joueur du Real Madrid.