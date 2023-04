Guerre en Ukraine: des drones russes frappent le port d’Odessa

Des drones russes ont frappé le port ukrainien d’Odessa, sur la mer Noire, et ont fait des « dégâts », ont annoncé tôt mardi les autorités locales. « L’ennemi vient de frapper Odessa et le district d’Odessa avec des attaques d’UAV » (véhicules aériens sans pilote), a indiqué l’administration locale dans un communiqué publié sur Facebook. « Il y a des dégâts », a-t-elle ajouté, sans plus de précisions.

Citant le chef de l’administration militaire du district d’Odessa, Youriï Kruk, le communiqué indique que les forces de défense aérienne de l’Ukraine sont à l’œuvre et met en garde contre la possibilité d’une deuxième vague d’attaques.

Odessa était une destination de vacances privilégiée pour de nombreux Ukrainiens et Russes avant le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine en 2022. Depuis le début du conflit, Odessa a été bombardée à plusieurs reprises par les forces russes.