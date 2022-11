MTM: du sur-mesure sonore aventureux

Crammed Discs.

Made To Measure est une collection créée en 1984 par le label bruxellois Crammed Discs de Marc Hollander pour accueillir les travaux instrumentaux (ambient, soundtracks de films, de pièces ou de ballets) d’artistes avant-gardistes. Elle en est aujourd’hui à son quarante-septième volume (après plus d’une vingtaine d’années de pause). Après les célèbres Hector Zazou, Arto Lindsay, John Lurie ou Minimal Compact, place à de nouveaux enregistrements signés par les Américaines Kaitlyn Aurelia Smith et Christina Vantzou, le Belge Stubbleman ft. le trompettiste norvégien Nils Petter Molvær, les Latinas Lucrecia Dalt, Camille Mandoki & Matias Aguayo, la harpiste américaine Mary Lattimore, l’Anversoise Inne Eysermans (du groupe Amatorski), la Française Félicia Atkinson et enfin Benjamin Lew & Steven Brown pour leur première collaboration en trois décennies. Tous rendent hommage à la réactivation de la série au travers d’un voyage sonore sans frontières stylistiques réalisé par chacun un peu partout dans le monde, entre vagues vintage, expérimentales et ambient. Tous ont travaillé séparément autour du thème d’une fiction sans paroles. Bon voyage !