Coupe du monde – La photo du jour: le Qatar éliminé après le nul entre les Pays-Bas et le Sénégal

Après son match contre le Sénégal (1-3) vendredi après-midi, le Qatar a finalement été poussé vers la sortie de la Coupe du monde après le nul des Pays-Bas et de l’Equateur (1-1).

Après être devenu le premier pays hôte à perdre son match d’ouverture d’une Coupe du monde, le Qatar a été poussé un peu plus vers la sortie par le Sénégal, vendredi (1-3). Quelques heures plus tard, le Qatar a finalement été éliminé après le partage entre les Pays-Bas et l’Equateur (1-1) en début de soirée.

Avec un bilan de 0/6, le pays organisateur de la Coupe du monde ne peut plus prétendre à une qualification pour les huitièmes de finale.