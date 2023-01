La présidente de la cour d’assises du procès des attentats de Bruxelles: «La situation est grave»

La présidente de la cour d’assises chargée du procès des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016 a décidé mercredi peu avant 15h00 de suspendre l’audience jusqu’au lendemain dans l’attente de documents individualisés motivant les fouilles à nu des accusés détenus.

Laurence Massart avait appelé, mercredi matin, le commissaire général de la police fédérale à venir témoigner afin de déterminer si la directive ministérielle, qui impose que les fouilles à nu avec génuflexion soient motivées et non systématiques, était appliquée. Celui-ci a affirmé qu’elle l’était et s’est engagé à transmettre les documents justificatifs pour les éventuelles fouilles futures mais également pour celles effectuées la veille et le jour même, aux avocats de la défense.