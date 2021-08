Coronavirus: plus de 600 patients Covid dans les hôpitaux

Le taux de reproduction du virus, basé sur le nombre d’hospitalisations, est quant à lui de 1,13. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer. L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 226,6 sur 14 jours (+20 %).

Environ 8,32 millions de Belges ont par ailleurs reçu une première dose du vaccin, soit 72,2 % de la population (84,7 % des 18 ans et plus) et près de 7,76 millions sont entièrement vaccinés, soit 67,3 % de l’ensemble de la population belge (81,9 % des 18 ans et plus).