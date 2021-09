Louvain-la-Neuve: deux étudiantes hospitalisées suite à des soirées estudiantines

Deux étudiantes sont actuellement hospitalisées suite à des incidents graves survenus la nuit de mardi à mercredi à Louvain-la-Neuve. L’une de ces étudiantes, âgée de 18 ans et originaire de Jodoigne, participait à une activité estudiantine lorsqu’elle a chuté du deuxième étage du bâtiment abritant le cercle de droit et de criminologie appelé Chez Adèle. « A l’heure actuelle, la thèse de l’accident est privilégiée », commente Magali Raes, porte-parole du parquet de Nivelles. « Une information judiciaire est ouverte mais aucun juge d’instruction n’est désigné. Les auditions de toutes les personnes présentes au moment des faits sont en cours pour tenter de comprendre les circonstances exactes de l’accident. La jeune femme aurait fait une chute d’une hauteur de 6 ou 7 mètres. Je ne peux pas encore dire si elle est tombée d’une terrasse, d’un balcon ou par une fenêtre ouverte. »

Au sein des instances universitaires, la réaction n’a pas tardé. « Par respect pour l’étudiante blessée et sa famille et dans l’attente d’informations complémentaires sur les circonstances de l’accident, l’université a immédiatement décidé de suspendre l’ensemble des activités liées à l’animation étudiante (baptêmes, bal des bleus) sur tous ses sites et jusqu’à nouvel ordre », précisent les autorités de l’UCLouvain.