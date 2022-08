Ducasse d’Ath: le «Sauvage» une nouvelle fois au cœur des débats

Annulée ou réduite depuis deux ans en raison de la crise sanitaire, la Ducasse d’Ath et son folklore font leur retour pour le dernier week-end du mois d’août. Classé au Patrimoine oral et immatériel de l’humanité depuis 2005, l’événement attire de nombreux curieux chaque année. Au programme des festivités : des défilés et des groupes folkloriques, dont le « Sauvage », qui se trouve au cœur d’une polémique depuis 2019.

Bruxelles Panthères, organisation antiraciste et décoloniale Bruxelles Panthères, tente de faire annuler cet événement, en raison de l’usage du « blackface ». Pour cette raison, l’organisation s’est adressée à l’Unesco pour faire retirer le « Sauvage » de la liste du Patrimoine oral et immatériel.