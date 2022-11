Le bien à la loupe, en Brabant wallon: une maison dans un écrin de verdure pour 695.000 euros (photos)

Implantée à Beauvechain, cette maison 3 façades bénéficie d’un environnement calme et discret, dominé par la verdure. Elle est néanmoins située à quelques minutes de diverses facilités et de l’autoroute E40. Son intérieur rassemble 4 à 5 chambres, 2 salles d’eau, un séjour spacieux et lumineux, ou encore un sous-sol avec une partie convertible en garage. La maison est dans un bon état général et possède un généreux jardin agrémenté, entre autres, d’arbres fruitiers, d’une terrasse ou encore d’un plan d’eau.

Situation

Cette maison 3 façades est située à Beauvechain, dans ce qu’on peut appeler un écrin de verdure. Elle-même et l’habitation qui lui est attenante sont en effet implantées en retrait de la route et sont majoritairement entourées de verdure et de champs (en plus de leurs jardins). La rue accueille des arrêts de bus et l’on trouve plusieurs petits commerces dans un rayon d’environ 1 km. Il suffit d’environ 5 minutes en voiture pour rejoindre davantage de magasins, mais aussi plusieurs écoles et services – notamment dans le centre de Beauvechain ou, un peu plus loin, à Hamme-Mille. L’autoroute E40 est accessible en minimum une quinzaine de minutes et la localisation de la maison permet de rejoindre Leuven en une vingtaine de minutes ou la zone de Bruxelles en une trentaine de minutes.

Etat général

La maison a été construite en 1976 et est dans un bon état général, grâce à diverses modernisations et à un entretien régulier. Elle présente une PEB de C et est notamment équipée de châssis en double vitrage, d’isolation en toiture, de volets, d’une chaudière au mazout complétée par une cassette à bois dans le séjour, ainsi que de panneaux solaires pour la production d’eau chaude. La maison se caractérise aussi par la présence de parquets, d’une cuisine équipée contemporaine et d’aménagements soignés à l’intérieur comme à l’extérieur. Bref, elle est directement habitable, mais quelques rafraîchissements restent envisageables ou nécessaires, comme la mise en conformité du système électrique.

Disposition

Le rez-de-chaussée de la maison est organisé autour d’un hall d’entrée central. A la droite de celui-ci, on retrouve le vaste séjour en L qui comporte un feu à cassette et est prolongé côté jardin par la terrasse. Le living communique avec la cuisine équipée, qui dispose d’un accès direct au hall d’entrée mais aussi au jardin via une arrière-cuisine. Le rez-de-chaussée est complété par une pièce avec salle de douche attenante qui peut servir, par exemple, de chambre, de petit salon, de bureau… A l’étage, un palier dessert une salle de bain complète et quatre chambres – dont une avec lavabo. La maison comporte aussi un sous-sol dans lequel on retrouve des caves et un vaste espace avec accès vers l’extérieur, qui pourrait être converti en atelier, garage… Le jardin est agrémenté de multiples plantations, d’une terrasse en partie couverte, d’un chalet de jardin et d’un plan d’eau.

Prix

Cette maison est affichée à la vente à 695.000 euros. Elle est soignée et habitable et, hormis la mise en conformité du système électrique, il n’y a, a priori, pas de travaux urgents à prévoir.

Surface habitable : 240 m2

Chambres : 4-5

Salles d’eau : 2

WC : 2

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de +/- 31 ares)

Etat : habitable

Garage : non (mais possible)

PEB : C