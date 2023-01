Incidents lors du Nouvel An à Bruxelles: «Les policiers et les pompiers sont visés par des feux d’artifice plus lourds qu’avant»

Les forces de l’ordre ont procédé à 160 arrestations dans la capitale durant la nuit du Nouvel An, soit moins que les 200 du passage à l’an neuf entre 2019 et 2020.

Ce samedi soir, Bruxelles a abondé en festivités liées au Nouvel An. Le centre-ville était plein de monde. Pas moins de 50.000 spectateurs ont assisté au traditionnel feu d’artifice. Les accès à la place des Palais, d’une capacité de 19.000 spectateurs, et au Parc de Bruxelles, d’une capacité de 13.000 spectateurs, ont d’ailleurs dû être fermés vers 23h30. Malgré le nombre et l’importance des événements festifs, la police Bruxelles Capitale-Ixelles ne déplore aucun incident majeur dans la capitale. « Il faut le signaler et le feu d’artifice s’est bien passé. Ça a quand le mérite d’être cité », explique sa porte-parole Ilse Van de Keere.

Au niveau statistique, les 160 arrestations réalisées durant la nuit du réveillon constituent un chiffre inférieur à celui du passage à l’an neuf entre 2019 et 2020. A l’époque, lors du dernier réveillon sans restrictions sanitaires, la police bruxelloise avait procédé à 200 arrestations. Le bilan sécuritaire de cette nuit du Nouvel An n’est pas rose pour autant. Forces de l’ordre et services de secours ont à nouveau été la cible d’une série de jets d’objets, notamment de feux d’artifice.

« C’est malheureusement un Nouvel An comme les autres. On a une très bonne collaboration avec la police et nous avons à déplorer aucun blessé chez nos hommes et nos femmes, mais ils sont émotionnellement touchés. Ils ne comprennent pas pourquoi, comme secouristes, il leur faut travailler sous la protection de la police et se faire attaquer. Le phénomène remonte au moins à une dizaine d’années, mais il n’y a pas de moment charnière. Ce n’est par ailleurs pas un souci bruxellois ou même belge, mais européen », explique le porte-parole des pompiers bruxellois Walter Derieuw. De son côté, la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles pointe l’usage à l’encontre de ses agents de feux d’artifice toujours plus lourds. « Les jets de feux d’artifice ne sont malheureusement pas un phénomène nouveau, mais il faut par contre constater que ceux utilisés sont de plus en plus puissants. Et donc de plus en plus dangereux ».