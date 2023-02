Le ballon «espion» chinois était capable de recueillir des signaux de communication, selon les Etats-Unis

Les Etats-Unis ont utilisé des images à haute résolution provenant de vols U-2 pour déterminer les capacités du ballon, a indiqué le département dans un communiqué écrit relayé par le New York Times, ajoutant que l’équipement du ballon « était clairement destiné à la surveillance des services de renseignement et ne correspondait pas à l’équipement à bord des ballons météorologiques ».

Le ballon « espion » chinois abattu par l’armée américaine au-dessus de l’océan Atlantique était capable de recueillir des signaux de communication et faisait partie d’une flotte de ballons de surveillance dirigée par l’armée chinoise qui avait survolé plus de 40 pays sur les cinq continents, a déclaré jeudi le département d’Etat.

L’agence a déclaré que le ballon possédait plusieurs antennes dans un réseau qui était « probablement capable de collecter et de géolocaliser des communications ». Les panneaux solaires de l’appareil étaient suffisamment grands pour produire l’énergie nécessaire au fonctionnement de « plusieurs capteurs actifs de collecte de renseignements », a précisé le ministère.

Vers des mesures contre la RPC

L’agence a également déclaré que le gouvernement américain était « convaincu » que l’entreprise qui a fabriqué le ballon avait des liens commerciaux directs avec l’Armée populaire de libération (APL), l’armée chinoise, citant un portail d’achat officiel de l’armée. Le département n’a pas nommé l’entreprise.

À lire aussi USA: l’intrusion du ballon chinois était préméditée

« Les Etats-Unis envisageront également de prendre des mesures contre les entités de la République populaire de Chine (RPC) liées à l’APL qui ont soutenu l’incursion du ballon dans l’espace aérien américain », a déclaré le département d’Etat. « Nous examinerons également des efforts plus larges pour exposer et traiter les activités de surveillance plus larges de la RPC. qui constituent une menace pour notre sécurité nationale, ainsi que pour nos alliés et partenaires. »