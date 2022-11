Grégory Laurent revient à la Foire du livre

Grégory Laurent a été commissaire général de la Foire du livre jusqu’en septembre 2019, où il est passé au service Culture de l’ULB. Marie Noble lui a succédé pendant trois ans. Mais, en septembre de cette année elle sentait que c’était le bon moment de se consacrer à son ASBL Station, qui mène des projets culturels, artistiques et citoyens. Et qu’elle ne pouvait le faire en restant commissaire générale. Démission. Et recherche d’un nouveau, d’une nouvelle commissaire.

« En tant qu’ancien commissaire, on m’a demandé comment je voyais l’avenir de la Foire », explique Grégory Laurent. « Un dialogue s’est installé. On a mis les choses en perspective. Il était essentiel de ne pas laisser tomber tout ce qui avait été construit par la Foire, qui est un élément essentiel de la culture en Belgique. Et ce fut pour moi un choix cornélien : la Foire ou l’ULB. La Foire l’a emporté, parce que c’est un outil absolument nécessaire dans un monde où on poignarde Salman Rushdie et où on ne sait plus ce qu’est la vérité. Mais je ne quitte pas l’ULB, déçu ou fâché. Je reste en contact avec l’université. »