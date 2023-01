Statu quo en vue pour le secteur de la construction en 2023

Les entrepreneurs et les installateurs de la construction abordent la nouvelle année avec pessimisme. En effet, les carnets de commandes sont moins remplis qu’il y a un an. En moyenne, les entreprises de construction sont assurées de travailler pendant 6 mois. Ce chiffre est en net recul par rapport à mars 2022 (6,3 mois), mais reste à un haut niveau. Le secteur ne s’attend donc pas à une croissance en 2023, ce qui confirme les prévisions macroéconomiques publiées par Embuild fin 2022 (croissance de 1,6 % en 2022, et un statu quo en 2023).

La moitié des entreprises ont affiché des bénéfices inférieurs en 2022, et elles s’attendent à ce que cette baisse continue. En d’autres termes, la rentabilité du secteur de la construction est actuellement sous forte pression. « C’est inquiétant car de nombreuses entreprises de construction et d’installation doivent investir massivement dans les années à venir pour suivre la transformation du secteur. Elles doivent faire suffisamment de bénéfices pour financer ces investissements », explique Niko Demeester, l’administrateur-délégué d’Embuild. « Nous nous attendons à un ralentissement de l’activité en 2023, mais peut-être pas à une grande récession. La construction est donc moins touchée que l’industrie. La mauvaise nouvelle, cependant, est que les entreprises de construction et d’installation doivent supporter elles-mêmes une grande partie des augmentations de coûts et ne peuvent pas les répercuter sur les clients. »