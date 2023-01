Quel est ce pays européen qui veut envoyer des armes à sous-munitions à l’Ukraine?

Après la livraison de chars lourds à l’Ukraine, un nouveau débat sensible pointe à l’horizon, celui de bombes à sous-munitions. D’après une dépêche de l’AFP, « un pays européen » aurait proposé d’envoyer des bombes à sous-munitions à l’Ukraine. En déplacement à Washington, un « responsable » de ce pays (qui n’a pas voulu être identifié), a affirmé que son gouvernement en avait approuvé la livraison après une demande de l’Ukraine et qu’il cherchait à obtenir l’accord de l’Allemagne, impliqué dans la production de ces munitions. « Ce qui pourrait prendre un certain temps », a précisé ce responsable.

Le problème, c’est que la plupart des Etats membres de l’Union européenne (dont l’Allemagne et la Belgique), ont signé la convention d’Oslo de 2008 bannissant l’utilisation, la production ou le transfert (direct ou indirect) de telles armes. Au sein de l’UE, seuls six pays n’ont pas signé ce traité d’après le dernier recensement des Nations unies : Estonie, Finlande, Grèce, Lettonie, Pologne et Roumanie. Dans le monde, ils sont 110 Etats à avoir signé et ratifié le traité sur un total de 193.